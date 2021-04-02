Как узнать, лжет ли вам кто-то в сообщениях?!

1. Он постоянно пытается сменить тему разговора

Опытный лжец попытается сменить тему разговора на что-то совсем другое. Хуже того, они скажут вам, что чувствуют себя обиженными вашей идеей о них. Они делают это просто для того, чтобы отвлечь вас, чтобы ваше внимание переключилось на другое место.

2. Делает комплимент после короткого ответа

Определенно не тот ответ, который вы хотели. Они говорят что-то милое, чтобы смутить вас и создать барьер. Так что вы больше не будете настаивать на своей теории. Манипуляторы хорошо знают нашу психологию и знают, как бороться с нашей неуверенностью.

3. Лжецы отвечают расплывчато

Кто не боится правды, подробно расскажет все, что произошло, подробно и не поменяет никаких запятых. Лжец же запутает вашу информацию и не станет вдаваться в подробности, так как они быстро обнаружатся, пишет Mixnews.lv.

4. Постоянно пишет, что он честен и никогда не лжет

Такие выражения, как «быть честным», «поверь мне» или «ради правды», сбивают с толку. Если кто-то искренен, нет необходимости повторять эти предложения. Напротив, они просто пытаются убедить себя.

5. Меняет времена глаголов.

Их мозг не вмещает столько вымышленных историй от начала до конца, поэтому их предает грамматика. Если вы случайно это заметили, значит, вы разговариваете с лжецом.

6. Не использет местоимение «я»

Лжецам трудно противостоять своим действиям и брать на себя ответственность. Ответы превратят их в форму, которая дистанцируется от всего, что произошло.

7. Использует язык эмпатии

Нет ничего плохого в том, чтобы проявлять сочувствие, но обратите внимание, когда кто-то начинает делать это из ничего. Те, кто лгут, склонны эмоционально относиться к вам, просто чтобы избежать ваших вопросов. Они стремятся выслушать вас в деталях только для того, чтобы отвлечь внимание от основной проблемы.



