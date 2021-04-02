Какие исследования нужно пройти пожилым людям перед прививкой от COVID-19?

«Специальных исследований большинству людей (ни молодых, ни пожилых) проходить не следует, — отмечает заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, профессор Михаил Костинов. — Во всех точках вакцинации перед прививкой пациент проходит предварительный осмотр врачом-терапевтом, в ходе которого доктор подробно расспрашивает его о самочувствии, наличии хронических заболеваний, сроках перенесенных острых заболеваний, лекарствах, которые он принимает, и т. д.

Прививка не показана при обострениях хронических заболеваний и в течение двух недель после перенесенных ОРВИ. Чтобы исключить острые заболевания, врач измеряет температуру, давление и производит осмотр слизистых. В некоторых случаях, когда врачу неясен статус пациента, он может направить его на дополнительные исследования.

Эти исследования также могут пройти самостоятельно часто болеющие люди (такое нередко бывает в зрелом возрасте) и пациенты, которые, например, не уверены в том, что до конца поправились после перенесенной простуды.

«При желании можно сдать клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и cкоростью оседания эритроцитов, — рассказывает врач-терапевт, физиотерапевт медицинского центра „Атлас“ Кирилл Белан. — Если исследование покажет повышение лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов (СОЭ), прививку лучше отложить. Эти показатели свидетельствуют о наличии воспалительного процесса в организме даже при отсутствии ярких клинических симптомов. В таком случае вакцинация может переноситься тяжелее.

Клинический анализ крови покажет и количество тромбоцитов: известно, что и сам коронавирус, и аденовирусные вакцины могут оказывать влияние на свертывающую систему крови. При значительном снижении или повышении уровня тромбоцитов перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Также перед прививкой можно сделать тесты на два вида антител к коронавирусу. Анализ на острофазные антитела IgM покажет, не было ли заражения в недалеком прошлом. Если таких антител в крови много, то вакцинацию следует отложить (обычно на несколько месяцев, это поможет определить врач).

Анализ на антитела IgG к спайковому белку до и после вакцинации будет полезен для оценки выработанного иммунитета, поскольку прививка способствует выработке защитных антител именно этого типа. Если этот анализ покажет высокий уровень антител IgG, то, согласно последним рекомендациям, вакцинацию можно отложить на семь-восемь месяцев. Но даже при наличии таких антител вакцинация не противопоказана».