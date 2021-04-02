Пт, 2.04.2021
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Ученые: регулярное употребление вина защитит зрение

Люди пьют красное вино. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Офтальмологи из Университетского колледжа Лондона провели исследование и установили, что вино способно снизить риск развития катаракты. О работе ученых говорится в статье, опубликованной в издании Ophthalmology.

Как отмечается, специалисты собрали информацию о более чем 490 тыс. человек, в том числе сведения о рационе питания, употреблении спиртного и хронических заболеваниях. пишет mir24.ru

Выяснилось, что низкое и умеренное потребление алкоголя (14 единиц в неделю – около 10 бокалов вина или шести кружек пива) коррелировало со снижением риска развития катаракты. При этом самой существенной была связь с красным вином: людям, которые его пили, на 23% реже требовалась операция, связанная с лечением катаракты. Менее выраженный эффект наблюдался с пивом и другим спиртным.

Ученые пока не могут объяснить, с чем связан такой эффект. Скорее всего, все дело в содержащихся в красном вине полифенолах. Эти соединения не только защищают клетки от повреждения при окислении, но и наделяют митохондрии массой полезных свойств.


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