Массажист из Нарва-Йыэсуу хочет стать президентом Эстонии: наша страна нуждается в храбрых людях

Передача канала TV3 Märgatud Eestis «Замечено в Эстонии» представила зрителю веселого массажиста, который хочет стать президентом.

Съемочная команда встретила главного героя рано утром возле Центрального рынка Таллинна, где находится массажный кабинет Айво. Вместе с ним была также его дочь Хелис.

Президентская кампания политического активиста из Нарва-Йыэсуу - Айво Петерсона проходит полным ходом, как на эстонском, так и на русском языках.

По словам мужчины, настало время для перемен. «Один цикл развития подходит к концу, и настало время для нового цикла развития. Эстонские власти оттолкнули эстонский народ, и мы должны найти межпартийного кандидата. Я готовился несколько лет, потому что эстонскому государству нужны храбрые люди », - говорит он.

«Я бы стал хорошим президентом для всего народа: не важно какой у тебя паспорт и на каком языке ты говоришь», 31

- заверяет Айво.

Айво готов к большим поступкам: «Я народный целитель. Президентство лишилось чувства миссии, оно исчезло из политики. Я бы объединил разные социальные группы, вернул политическую элиту на землю».

Айво успел поработать в разных сферах: он был руководителем фермы, а также служил в погранохране.

Если кто-то сомневается, достаточно ли у Айво идей для улучшения жизни людей, - бояться не стоит. «Президент Эстонии должен быть вне системы, я мог бы быть хорошим президентом для всей нации - президентство должно быть связано с поиском компромиссов. Основная забота людей - это выживание и экономика, нам нужны спокойные сообщения, приносящие ясность. У меня большой план касательно улучшения образования, экономики, медицины и социальной системы», - поделился Айво.