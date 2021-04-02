Развод пошел ей на пользу: Лолита Милявская похвасталась стройной фигурой в купальнике

Лолита Милявская - популярная российская певица родом из украинского города Мукачево - летом 2019 года сообщила о разводе с пятым мужем Дмитрием Ивановым. После этого артистка, которая и раньше не отличалась скромным нравом, стала все чаще публиковать откровенные фото и видео.

Лолита летом, 2017 года. ФОТО: SCANPIX

Так, на днях Милявская обнародовала в своем Instagram видео, где позирует в черной футболке, которая по своему крою напоминает купальник, а полупрозрачная гипюровая вставка в области декольте придает наряду некой сексуальности:

Лолита Милявская ФОТО: Скриншот из Instagram

В комментариях поклонники отметили, что после развода Лолита заметно похудела и преобразилась: «У вас, Лолита, очень красивые и ровные ноги», «Лола, фигура огонь», «Какая же Вы красотка! И фигурка что надо», «Эффектная девушка, похудели бомбически!».



