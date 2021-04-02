Купить бы не смог: Никас Сафронов озвучил стоимость своих полотен

Популярный российский художник Никас Сафронов признал, что его картины стоят баснословных денег. Он рассказал это сайту Teleprogramma.pro в рамках нового выпуска проекта «Загугли звезду».

Сафронов согласился ответить на самые популярные вопросы о своей персоне. К примеру, многих волнует то, сколько стоит полотно от самого Никаса Сафронова, и какое состояние живопись принесла художнику.

Стоимость его работ растет с каждым годом.

«Графика примерно пять тысяч долларов, большая — 30-50 тысяч, в зависимости от деталей. Портрет может стоить и 100 тысяч долларов, — признался Сафронов. — Порой приходит заказчик, а я говорю: „Ничего себе, вы богатый, у самого Никаса покупаете! Я бы не смог у него купить“».

Художник признался, что еще в пару десятилетий назад творчество не приносило ему таких денег — однажды пришлось платить за услуги стоматолога картиной. А через несколько лет дантисту предложили за нее 28 тысяч долларов.

Так что Сафронов не настолько богат, как принято считать в сети — у него есть около десяти миллионов долларов, не считая картин и недвижимости.

«Она (квартира — Прим. ред.), наверное, стоит миллионов 20, не меньше. Есть гараж в соседнем доме и квартира в Турции», — пояснил он.

Также Сафронов сделал еще одно громкое признание. Прославившись как портретист, он начал творить в собственном стиле Dream Vision. Однако работы свои, которые есть у многих знаменитостей, дипломатов, политиков и бизнесменов, он не ценит.

«Я не люблю свои картины. Мне кажется, они незаконченные, — пояснил Сафронов. — Да Винчи писал свои работы по 12 лет и все не мог завершить. Потому что всегда есть что досказать».