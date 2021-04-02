Лишившаяся рук из-за мужа-изверга Маргарита Грачева объявила о беременности

Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил из ревности кисти рук, сообщила о беременности. Радостной новостью женщина поделилась с многочисленными подписчиками в Instagram.

Накануне 1 апреля Грачева предложила фолловерам угадать, какой из трех перечисленных ею фактов — ложь. На выбор представили новости о дате появления ее супруга на свет, работу на телевидении и прибавление в семействе. Как оказалось, ее новый муж Максим действительно родился в День смеха, но главной новость стало не это.

«Барабанная дробь… — написала Маргарита. — Остается новость про беременность — и она настоящая. В ближайшем будущем нас станет на 1 больше».

Поклонники выжившей в ужасном инциденте Грачевой пришли в восторг от сообщения. Для второго мужа Грачевой ребенок станет первым, а вот для нее — уже третьим. От тирана Дмитрия Грачева, лишившего ее рук в декабре 2017 года, у женщины есть двое маленьких сыновей. Мальчикам не говорили, что случилось между их родителями. Они считают, что «мама-трансформер» потеряла руки в ДТП.