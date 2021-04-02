До слез: дети трогательно поздравили Сергея Лазарева с днем рождения

Дети Сергея Лазарева растрогали отца поздравлениями в честь его 38-летия — оно случилось 1 апреля. Певец поделился с подписчиками в Instagram роликами, где его дочь Анна и сын Никита говорят в объектив камеры свои пожелания отцу ко дню его рождения.

«До слез! Мои любимые! Самое трогательное поздравление от моих солнышек!» — написал Лазарев, который сейчас отдыхает в Мексике.

Малышка Аня старательно произнесла свое поздравление.

«С днем рождения, любимый папа! С днем рождения тебя! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья!» — сказала нарядная девочка с роскошной прической.

А семилетний Никита пошел дальше — прочел для звездного отца стихотворение.

«Хочу давно сказать тебе, но все не знаю, как.

Ты — лучший папа на земле!

В любых делах — мастак.

Твоя любовь всегда со мной!

Об этом помню я,

И много счастья, папа, желаю для тебя!»

Instagram @lazarevsergey