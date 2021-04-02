До слез: дети трогательно поздравили Сергея Лазарева с днем рождения
У певца есть семилетний сын Никита и маленькая дочь Анна — ребят он воспитывает самостоятельно, пишет Пятый канал.
У певца есть семилетний сын Никита и маленькая дочь Анна — ребят он воспитывает самостоятельно, пишет Пятый канал.
Дети Сергея Лазарева растрогали отца поздравлениями в честь его 38-летия — оно случилось 1 апреля. Певец поделился с подписчиками в Instagram роликами, где его дочь Анна и сын Никита говорят в объектив камеры свои пожелания отцу ко дню его рождения.
«До слез! Мои любимые! Самое трогательное поздравление от моих солнышек!» — написал Лазарев, который сейчас отдыхает в Мексике.
Малышка Аня старательно произнесла свое поздравление.
«С днем рождения, любимый папа! С днем рождения тебя! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья!» — сказала нарядная девочка с роскошной прической.
А семилетний Никита пошел дальше — прочел для звездного отца стихотворение.
«Хочу давно сказать тебе, но все не знаю, как.
Ты — лучший папа на земле!
В любых делах — мастак.
Твоя любовь всегда со мной!
Об этом помню я,
И много счастья, папа, желаю для тебя!»
Поклонники Лазарева пришли в полный восторг от выложенных им видео. Многие отметили, как подросли наследники артиста. Малыши очень похожи между собой. Лазарев не особо распространяется о своей личной жизни. Неожиданно для фанатов в 2016 году он признался, что еще два года назад родился его первенец — Никита. В 2019 году в эфире «Секрета на миллион» выяснилось, что у Лазарева есть еще и годовалая дочь Анна. Кто родил ему детей — неизвестно, скорее всего, наследники певца появились на свет благодаря суррогатному материнству.