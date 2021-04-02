Где купил? Посмотрете, какими эстонскими продуктами объедается ведущий канала НТВ

Телеведущий написал, что везет домой шоколад Vana Tallinn производства фабрики Kalev, и отметил, что нашел в магазинах довольно много эстонской продукции. Это ему показалось странным, ведь до Таллинна далеко, а до Финляндии из Выборга гораздо ближе.