Где купил? Посмотрете, какими эстонскими продуктами объедается ведущий канала НТВ
Ведущий программы «Однажды» на канале НТВ Сергей Майоров сообщил в соцсетях, что побывал в Выборге и закупился продуктами эстонских производителей.
Ведущий программы «Однажды» на канале НТВ Сергей Майоров сообщил в соцсетях, что побывал в Выборге и закупился продуктами эстонских производителей.
Сергей похвастался вкусными покупками в Instagram.
Телеведущий написал, что везет домой шоколад Vana Tallinn производства фабрики Kalev, и отметил, что нашел в магазинах довольно много эстонской продукции. Это ему показалось странным, ведь до Таллинна далеко, а до Финляндии из Выборга гораздо ближе.