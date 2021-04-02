Профессор заявил, что Заворотнюк не сможет вернуться к работе

Как отметил специалист, актрисе вырезали «огромный кусок мозга», поэтому нет ничего удивительного, что она стала несколько другой, чем была пару лет тому назад. В то же время профессор считает, что Заворотнюк вполне сможет произносить какие-то монологи со сцены. Даже, возможно, начнет появляться в эпизодах художественных фильмов. «Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности. Я ее лично не видел, но насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама. К сожалению, эта болезнь одна из самых худших и прогноз почти всегда неутешительный. Профессия в этом случае не главное, если ей удастся сохранить жизнь – уже победа», - говорит Петр Чумаков