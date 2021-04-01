Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым крупно повезет в апреле
Астролог поделилась приятными новостями с избранными представителями астрологического круга.
Астролог поделилась приятными новостями с избранными представителями астрологического круга.
Никто не говорит, что остальные девять знаков Зодиака будут несчастны или в их жизни внезапно наступит черная полоса. Просто тройка избранных звездами счастливчиков в наступившем апреле сможет рассчитывать на особое расположение и в наибольшей степени реализует свой потенциал, пишет Eg.ru.
Второй месяц весны станет для Тельцов временем перемен. Именно сейчас представители этого знака могут пуститься в ранее неслыханные авантюры и забыть о пессимистическом настрое. Да, настала пора для кардинальной смены деятельности. Если вы уже давно мечтаете полностью изменить жизнь, то не бойтесь приложить для реализации своей заветной мечты немного усилий. Особенно удачной для Тельцов станет вторая декада месяца, которая сулит судьбоносную встречу с неординарным человеком. Велика вероятность, что эти отношения могут стать судьбоносными и продлятся до конца жизни.
Львы также могут рассчитывать в апреле на воплощение давней мечты в реальность. Как говорит Тамара Глоба, счастливая участь, скорее всего, уготована этому знаку в середине следующей недели, а для воплощения желаемого Львам не придется излишне напрягаться — звезды станут им верными помощниками на пути к достижению своей цели. Кроме того, родившиеся под этим огненным знаком смогут получить ответы на долгожданные вопросы, пишет НТР.
Как и Тельцам, наступивший апрель готовит Скорпионам ту самую судьбоносную встречу с особенным человеком, правда, на этот раз речь идет по большей части не о поиске второй половинки. Скорее всего, все произойдет совершено случайным образом, однако именно благодаря новому знакомому у Скорпионов наметится карьерный рост и разрешатся важные проблемы, связанные с трудовой деятельностью. Удачной будет в середине апреля и другая полезная авантюра — смена работы принесет в вашу жизнь одни лишь только плюсы.