Десять тысяч евро в день: стало известно, сколько зарабатывает Алина Кабаева

Напомним, что сейчас российская олимпийская чемпионка занимает по ст главы «Национальной медиа группы».

Со ссылкой на ПФР, «Дни.ру» пишут, что у Кабаевой в настоящее время нестабильный, но высокий доход.

К примеру, четыре года назад спортсменка получила в качестве дохода 5,4 млн рублей, а через год заработала уже 785,4 млн рублей. В 2019 году она получила 55,4 млн, пеоедает Topnews.ru.

В первой половине 2020 года Алина Кабаева заработала 152,7 млн, что в пересчете на день дает ей примерно 900 тысяч рублей суточного дохода.