Янис Тимма впервые прокомментировал свои отношения с бывшей женой

В своем профиле в Instagram Тимма предложил поклонникам задать ему вопросы, на большинство из которых он в результате ответил. Хотя многие вопросы касались его профессиональной карьеры, некоторые не стали скрывать своего любопытства и спросили спортсмена о его личной жизни.

Один из пользователей поинтересовался: «Какие у тебя отношения с бывшей женой? Занимаешься ли ты воспитанием ребенка?».

Баскетболист ответил: «Намного лучше, чем были когда-то. И да – конечно!».

Другой хотел знать, когда Тимма встретится со своим сыном, однако, судя по всему, вопрос задел баскетболиста, потому что он ответил, что люди должны меньше участвовать в его личных семейных делах.

Как известно, отношения Яниса и Саны оборвались в 2019 году, когда спортсмен решил связать свою жизнь с певицей Анной Седоковой.



