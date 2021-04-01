В России все же разрешили показывать полную версию фильма «Супернова», откуда вырезали гей-сцену

«По реакции кинотеатров и зрителя станет понятно, насколько этот фильм востребован в России. Насколько нам известно, многие ожидали выхода этой версии фильма», – отметили в компании.

Что случилось?

World Pictures сначала вырезала для российского проката трехминутную сцену из фильма, где персонажи пытаются заняться сексом, однако у них этого не выходит из-за болезни одного из мужчин. Решение мотивировали тем, что опасались, что кинотеатры откажутся от показа. Режиссер называл это цензурой, передает RUS TVNET.

Согласно сюжету фильма, Таскеру (играет Стэнли Туччи) было поставлен диагноз раннего слабоумия и его любовник Сэм (играет Колин Ферт) отправляется с ним в последнее путешествие в Озерный край Англии.

Укороченная версия фильма вышла в России 11 марта. В World Pictures добавили, что теперь прокатчик предложил всем кинотеатрам взять ленту снова в прокат с 8 апреля.

Трейлер «Супернова»:



