Звезда эстонского и советского кинематографа Ита Эвер отмечает 90-летие

Ита Эвер родилась 1 апреля 1931 года в Пайде уезда Ярвамаа. С ранних лет мечтала стать актрисой. В школьные годы посещала драмкружок. Еще будучи ученицей 10-го класса в 1949 году дебютировала на сцене Эстонского театра драмы, сыграв заглавную роль в пьесе Арбузова «Таня».

В 1953 году окончила Эстонскую студию ГИТИСа. Далее вместе с двадцатью сокурсниками была принята в Эстонский драматический театр.



Ита Эвер в роли Надежды и Алексей Арбузов в постановке «Дача на окраине». Режиссер Кальо Кийск. 1955 год. ФОТО: Eesti Draamateater

Ита Эвер сыграла на этой сцене около 120 ролей. Среди наиболее заметных театральных работ: «Три сестры» А.П. Чехова - Маша (реж. Адольф Шапиро); «Женитьба Фигаро, или безумный день» Бомарше - Сюзанна; «Дом Бернарды Альбы» Ф.Г. Лорка - Мартирио; «Мужчина, женщина и концерт» - Мария; «Мамаша Кураж» Б. Брехта - немая Катрин; «Рябиновое вино» - Эбби Брустер.

Ита Эвер в роли Анны Петровны. Пьеса Антона Чехова - «Иванов». Режиссер Мария Кнебель, 1971. ФОТО: Eesti Draamateater

В кино начала сниматься с 1955 года. Первыми работами на экране были роли в фильмах «Счастье Андруса» (Реет), «На задворках» (Татьяна Николаевна), «Под одной крышей» (Лайне Арро), «Что случилось с Андресом Лапетеусом?» (Хальви Каартна), «Затемнённые окна» (госпожа Вийу).

Далее заметными стали роли в картинах «Возвращение к жизни» (Лиль), «Моя жена - бабушка» (жена), «Время жить, время любить» (мать Деборы), «Зимний отпуск» (Ану), «Чертенок» (ведьма-чертовка Карга), «Суровое море» (Тоора Йокус).

Ита Эвер в роли мисс Марпл, в фильме "Тайна Чёрных дроздов" ФОТО: Kaader filmist

Самая известная работа актрисы в кино - мисс Марпл в фильме «Тайна Чёрных дроздов» по мотивам романа Агаты Кристи «Карман, полный ржи». По сюжету незадолго до того, как был отравлен миллионер Джордж Фортескью, на его столе оказались подстреленные черные дрозды. Под подозрением все члены семьи, у каждого свои счеты с убитым. Вслед за первой смертью вскоре были убиты обе служанки и вторая жена хозяина - легкомысленная красотка. Инспектору Нилу с помощью мисс Марпл предстояло найти подлинного убийцу, не допустив следующей жертвы.

Ита Эвер в марте 2011 года. ФОТО: Liis Treimann

Запоминающиеся роли в эстонских фильмах

В популярной комедии «Аморальная история», вышедшей в 1980 году, Ита Эвер сыграла красавицу Елену, в репликах которой красовалась фраза: «Если бы вы только знали, сколько у меня было поклонников в Ленинграде!». У Елены, возможно, и были фанаты, но Ита Эвер - главная актриса эстонской сцены - безусловно, накопила их значительно больше за время своего пребывания в должности - как в Ленинграде, так и везде.

Ита Эвер участвовала в таких легендарных фильмах и сериалах, как «Эстонские баллады», «Рудольф и Ирма», «Прошлое лето», «Время вышло», «Сальмоны» и «Свадебная трагедия», и т.д. - этот список можно продолжать бесконечно.

Актриса Ита Эвер и внук Альфред Баскин в 2017 году на приеме у президента. ФОТО: Erlend Štaub

В июле 2020 года гранд даму эстонского театра и кино сразил инсульт. Ива смогла оправиться после него, однако он сильно подкосил ее здоровье.



