Неудачная шутка 1 апреля про Sputnik V в Ивангороде, или Портал Limon надавил на больную мозоль

Страшно, когда люди больше не сдерживают эмоций и готовы накинуться на своих же соотечественников и для этого достаточно малюсенькой искры, страшно, когда мужчины могут оскорбить женщину, послать ее на три буквы и пожелать лишь одного - немедленно отправиться в мир иной. Но, поверьте, во всей этой ситуации в стране и в мире виноваты не журналисты, мы тоже устали и хотим, чтобы весь этот нечеловеческий ужас как можно скорее закончился. Нам искренне жаль, что мы кого-то из вас сегодня сильно обидели этой шуткой, разозлили или дали ложные надежды. За это мы приносим извинения. Но извлечем из ситуации положительный урок, ведь реакция людей на новость - это еще и повод всем нам хорошенько задуматься о том, что для нас важнее и кем мы вообще являемся...

На грани...

Отчетливо видно, что общество доведено из-за ситуации с коронавирусом до отчаяния и голос разума у некоторых людей вовсе выключился, а для многих соотечественников российская вакцина Sputnik V - это единственный ключ к спасению и они готовы из-за нее в один миг бросить все свои дела, забыть о других недугах и помчаться туда, не знаю куда. В данном случае - на границу Эстонии с Россией. Когда мы ставили шуточную первоапрельскую статью, даже в самом страшном сне не могли представить, что толпы людей, как нам сказали читатели по телефону, побегут на самом деле на границу, лишь бы скорее привиться от коронавируса «Спутником», еще и без визы. И в данном случае мне это напоминает извечный спор о крутизне смартфонов и постоянные ночные продажи и ночевки в палатках людей по всему миру, лишь бы первыми получить долгожданный гаджет. Сколько ни рекламируй поклонникам Apple новые и лучшие функции Samsung или Huawei, они останутся при своем мнении и будут покупать один iPhone за другим. Но сейчас на кону здоровье нации, здесь всё куда серьезнее. Ожидание того, чего нет и в ближайшее время не будет, для кого-то может обернуться самым страшным образом. Не нужно рисковать. Цените свою жизнь и защищайте себя всеми доступными способами, будь то коронавирус или любая другая зараза.

Шквал гневных писем и угроз со стороны жителей всей Эстонии и, в первую очередь, региона Ида-Вирумаа - это то, с чем мы сегодня имели дело из-за нашей неудачной шутки. Удивительно, что звонки посыпались после того, как в материале про вакцинацию появилась надпись: «NB! Сегодня 1 апреля». Выяснилось, что люди массово ринулись (по-другому и не скажешь) на границу Нарва-Ивангород за вакциной Sputnik V, а материал на сайте провисел менее двух часов, вот это да, вот это, как говорится, пошутили...

И пока я пишу этот комментарий, вижу в почтовом ящике письмо: на выходных есть еще свободные места на вакцинацию разрешенными в ЕС и Эстонии препаратами. Но почему-то народ все еще не спешит ухватиться за эту возможность и ждет спасительную соломинку в другом месте, но потом может быть слишком поздно...

Берегите себя и своих близких, не рискуйте лишний раз своим здоровьем. И простите нас, если мы были неправы.



