Сексолог назвал возраст, в котором женщины наиболее склонны к изменам

Повышенные риски

На склонность человека к неверности, в первую очередь, влияют воспитание и установки, которые прививаются в детстве родителями, учителями и другими авторитетными взрослыми. Отношение к сексу «на стороне» также формируется из прочитанных книг и увиденных фильмов — дети и подростки примеряют модели поведения героев на себя и формируют мнение о них. Приблизительный сценарий жизни выстраивается у человека ещё в детстве, отметил Денисов-Мельников. Его можно изменить, но для этого в большинстве случаев требуется работа с психологом.

Повышать риск измены может также хорошее финансовое положение семьи. Оно позволяет удовлетворять все базовые потребности партнеров и у них появляется больше времени на развлечения, а также желание получить новые ощущения, утверждает эксперт.

Спусковой рычаг

Причиной для измены может быть обида или агрессия в отношении партнёра. В таком случае интимная связь с другим человеком может быть актом мести.

Многие люди решают пойти «налево» из-за чувства, что жизнь проходит мимо и они не могут наслаждаться всеми её возможностями. Часто любовников заводят из-за желания вновь почувствовать себя желанным, любимым и получить признание свой красоты. Последнее особенно актуально для женщин, заявил клинический психолог. При этом представительницам слабого пола зачастую достаточно флирта и понимания того, что к ним проявляют интерес. Мужчины же в большинстве случаев чувствуют, что они желанны, только если женщина соглашается на близость, считает Денисов-Мельников.

Возраст измены

В юности люди заводят любовников из-за большого количества гормонов и неумения адекватно оценивать последствия своих действий, утверждает специалист. После 30 лет — потому что жизнь в браке начинает казаться пресной и скучной. При этом в 35–40 лет у женщин наблюдается пик сексуального влечения, из-за чего в этом возрасте они больше склонны к изменам, отметил психолог. Связано это, в частности, и с тем, что после пяти лет совместной жизни количество половых актов в паре зачастую сильно уменьшается. Мужчины к 35 годам, напротив, нуждаются в половой близости меньше, чем в молодости, так как у них с 25 лет либидо постепенно начинает снижаться.

Тем не менее у представителей сильного пола склонность к изменам возрастает к 40–45 годам, но не из-за переизбытка гормонов и сильного сексуального влечения, а из-за желания почувствовать себя молодым, «живым» и любимым. В этом возрасте мужчины часто уходят из семьи к женщинам, которые моложе их на 10–15 лет.

Женщине легче простить интимную близость, чем влюблённость

Представительницам слабого пола зачастую легче смириться с фактом физической близости партнёра с другой женщиной, чем эмоциональной привязанности к ней.

Женщины в большинстве своём понимают высокую вероятность измены партнёра. При этом, на приёмах они часто говорят, что готовы смириться с возможным предательством, если мужчина его тщательно скрывает,

- говорит Валентин Денисов-Мельников, клинический психолог и сексолог.

Измена может сказаться на паре не только губительно, но и позитивно. Однако последний вариант происходит крайне редко, отметил эксперт. Чтобы отношения после предательства стали лучше, чем прежде, мужчина и женщина должны быть крайне зрелыми личностями, которые способны обсудить произошедшее и максимально открыться друг другу. Если же им удастся пройти через это вместе, измена может дать новый виток отношениям и повысить доверие в паре.

Некоторые люди предварительно договариваются о физической близости «на стороне». Часто это происходит в парах, где у партнёров существенно разный сексуальный темперамент. Однако это, по словам специалиста, уже не считается изменой и переходит скорее в разряд сексуальных экспериментов. В таком случае партнёры должны понимать, зачем они это делают и к каким изменениям в отношениях приведёт близость с другими людьми.

Между тем, сексуальные эксперименты без привлечения третьих лиц — хороший способ избежать измен, отметил клинический психолог. Изменами, по его мнению, люди стимулируют либидо. Если у них есть возможность делать это со своим постоянным партнёром, риск возникновения потребности интриги «на стороне» значительно уменьшается.



