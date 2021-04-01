В РПЦ заявили, что песня Manizha возмутила православных женщин

«Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно ее женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением», — цитирует РИА «Новости» слова Кипшидзе.

По мнению представителя РПЦ, музыкальные произведения, которые связаны с Россией и имеют женскую тематику, не должны вызывать возмущения у «наших граждан женского пола».

«Мы исходим из того, что в российской Конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них — это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе „Евровидение“», — подытожил Кипшидзе.

Напомним, «Евровидение» пройдет 18–22 мая в Роттердаме. Россию на международном конкурсе песни представит российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. На конкурсе «Евровидение» она выступит с песней Russian Women.



