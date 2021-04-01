Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС

В начале марта в финал конкурса на главную роль прошли 20 россиянок. На следующем этапе отбора финалистки проходят медкомиссию, после нее будет объявлена победительница и ее дублер.

По данным издания, медики Центра подготовки космонавтов имени Гагаринаначали работать с третьей, заключительной группой из семи человек. Число оставшихся кандидаток пока держится в секрете, однако их осталось меньше двадцати. Среди них оказалась и фаворитка отбора Ходченкова, которой порекомендовали сделать операцию на ЛОР-органах.

Как отмечают опрошенные специалисты, причин для направления к отоларингологу может быть несколько: удаление гланд, которые могут воспалиться в условиях замкнутого пространства МКС, или аденоидов. Одно из хронических ЛОР-заболеваний — гайморит, который может обостряться с набором высоты и приводить к сильным болям. Его рекомендуют лечить не только космонавтам, но и летчикам.

Помимо этого врачи, через которых должны пройти будущие космонавты, уделяют особое внимание зубам. Все стоматологические проблемы — кариес, воспаление десен — должны быть обязательно устранены перед полетом.

После профессионального медобследования финалистки пройдут испытание на центрифуге, в невесомости, а также в замкнутом пространстве в течение нескольких суток.



