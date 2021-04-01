Самый правдивый гороскоп на апрель от эстонского астролога: к кому придет удача?
Эстонский астролог Кристина Иванова рассказывает, каким будет апрель. Узнаем, с какими трудностями и радостями мы столкнемся в разгар весны.
Эстонский астролог Кристина Иванова рассказывает, каким будет апрель. Узнаем, с какими трудностями и радостями мы столкнемся в разгар весны.
Овен
Прекрасный месяц для Овнов. Особенно до 20-х чисел апреля дела идут в гору, а обстоятельства складываются наилучшим образом. Кому-то из вас призывно светит романтическое приключение, а кто-то здорово преуспеет в организации финансовых вопросов. Впрочем, одно не отменяет другого. Наслаждайтесь неожиданным везением и не забудьте побаловать себя покупками. Вкладывать в свое развитие сейчас можно и нужно. В конце концов вы это заслужили!
Удачные дни: 1-17, 21-23
Конфликтные дни: 18-20
Телец
Милые Тельцы, до 20-х чисел месяца вам отчаянно везет! И если вы планируете важные разговоры, покупки или собираетесь взять на себя кредитные обязательства, то торопитесь: ваше время - это две первые декады месяца. Потом договориться со старшими по возрасту или по статусу людьми будет сложнее. Да и желание побыть в одиночестве как раз выпадает на эти дни. С 20-го апреля старайтесь избегать в любви интриг и долгов, так как выкручиваться будет сложно.
Удачные дни: 1-10, 15-20
Конфликтные дни: 12, 13, 21-28
Близнецы
Дела Близнецов будут переплетаться с дружескими контактами. Все деловые вопросы лучше решать в кулуарах или за совместными трапезами. Толку от таких встреч будет гораздо больше, чем от официальных переговоров. Прибегать к помощи дружеских контактов в этом месяце полезно, а также можно легко завести полезные знакомства в неформальной обстановке.
Удачные дни: 2-5, 13,14-16,28-30
Конфликтные дни: 17-20,24-26
Рак
Ракам исключительно везет в делах. Но мыслить надо масштабно. Это самый плодотворный месяц в году в плане заключения деловых контрактов, общения с начальством и официальными инстанциями. Возможно, кто-то из вас будет оформлять важные документы или брать кредит. Ваша амбициозность заметна окружающим, а главное, отсутствует страх брать на себя обязательства. Поэтому старайтесь успеть как можно больше. Другого шанса может не быть!
Удачные дни: 10-21
Конфликтные дни: 22, 26
Лев
Львы – главные путешественники апреля. Очень, очень потянет в другие страны или появятся обстоятельства, благоприятствующие тесным контактам с иностранцами. Это может касаться и деловой, и личной жизни. Если уехать не получается, не отчаивайтесь, контакты через Интернет никто не отменял. Отличное время для начала любого обучения, особенно для тех, кто получает высшее образование. А так же для преподавателей высших учебных заведений. Удача придет издалека!
Удачные дни: 1-14, 22-26
Конфликтные дни: 15-20
Дева
До 20-х чисел месяца обстановка обещает быть драматически нестабильной. Энергии будет хоть отбавляй, главное - определить для нее правильное русло. Вас будет манить риск, новые романтические приключения и возможность работы с чужими деньгами. Все эти порывы предполагают серьезные эмоциональные и физические перегрузки, поэтому берегите нервы и не переживайте. После 20-х чисел апреля потянет в дорогу. Обращайте внимание на заграничные контакты, они сулят большие перспективы в любви и делах.
Удачные дни: 2-5, 13,14-16,28-30
Конфликтные дни: 17-20,24-26
Весы
Бурная жизнь Весов этой весной будет искрить любовными встречами и романтическими порывами. У кого-то из вас появится шанс встретить настоящую любовь или войти в выгодное деловое партнерство. Актуальны темы, связанные с юридическими отношениями, судебными решениями и всеми правовыми вопросами. Если есть нужда ими заняться, то лучшего времени в этом году не найти.
Удачные дни: 1-10, 15-20
Конфликтные дни: 12, 13, 21-28
Скорпион
Скорпионьи дела идут стабильно, но вам все время приходится заниматься чужими делами или помогать кому-то из коллег. До 20-х чисел месяца надо проявить дружеское участие в делах близких. Это прекрасный месяц для начала любых программ по снижению веса и всех процедур, связанных с вашим драгоценным здоровьем. После 20-х чисел месяца вас призовут на любовный фронт, где произойдет масса интригующих событий. Явка обязательна!
Удачные дни: 1, 24-30
Конфликтные дни: 9-12, 14-18
Стрелец
У Стрельцов в апреле все про любовь и о том, что к ней прилагается! Спешите окунуться в приятные эмоции, проведя этот весенний с детьми и близкими. Романы, начатые в этот период, обещают яркие переживания. Особенно удачен этот месяц для людей творческих, которые делают что-то своими руками, или для тех из вас, кто связан с искусством или сценой. Если вы давно мечтали явить миру результаты любимого дела, то сейчас прекрасная возможности сделать первый шаг в этом направлении.
Удачные дни: 3, 6-27
Конфликтные дни: 1
Козерог
Козероги увлекутся темами недвижимого имущества, ремонтными работами или обустройством бытовых вопросов. Возможно, кто-то будет переезжать. Особенно это актуально для молодых Козерожков, отважно решивших выпорхнуть из родительского гнезда. Хороший период для создания собственной семьи или для принятия смелых решений в этом направлении. Акценты месяца: накопление и созидание. У вас получится!
Удачные дни: 1, 2, 9-12, 16-20
Конфликтные дни: 13, 20-26, 30
Водолей
Водолеи будут общительны как никогда. Акцент этого месяца – новизна впечатлений! Идеальный месяц для поиска новых контактов во всех сферах и областях, для публичных выступлений и прямых эфиров. До 20-х чисел месяца стремитесь быть на виду в выгодном для себя ракурсе. Прекрасное время для начала обучения, недалеких перемещений и знакомств. После 20-х чисел апреля занимайтесь бытовыми вопросами или углубленным изучением начатого ранее. Вам будет просто не до социальной жизни.
Удачные дни: 8, 20-24, 28-30
Конфликтные дни: 6, 11-15, 25-27
Рыбы
До 10-х чисел избегайте конфликтов и интриг. Вас могут втянуть в неприятную финансовую историю благодаря вашей доверчивости и искреннему желанию помочь. Проверяйте всю приходящую информацию и не принимайте спонтанных решений. С 12 апреля обстановка станет дружелюбнее, можно начинать брать на себя финансовые обязательства. Вот тогда и можно будет хорошо заработать!
Конфликтные дни: 1-10
Удачные дни: 12-20