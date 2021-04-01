Самый правдивый гороскоп на апрель от эстонского астролога: к кому придет удача?

Овен

Прекрасный месяц для Овнов. Особенно до 20-х чисел апреля дела идут в гору, а обстоятельства складываются наилучшим образом. Кому-то из вас призывно светит романтическое приключение, а кто-то здорово преуспеет в организации финансовых вопросов. Впрочем, одно не отменяет другого. Наслаждайтесь неожиданным везением и не забудьте побаловать себя покупками. Вкладывать в свое развитие сейчас можно и нужно. В конце концов вы это заслужили!

Удачные дни: 1-17, 21-23

Конфликтные дни: 18-20

Телец

Милые Тельцы, до 20-х чисел месяца вам отчаянно везет! И если вы планируете важные разговоры, покупки или собираетесь взять на себя кредитные обязательства, то торопитесь: ваше время - это две первые декады месяца. Потом договориться со старшими по возрасту или по статусу людьми будет сложнее. Да и желание побыть в одиночестве как раз выпадает на эти дни. С 20-го апреля старайтесь избегать в любви интриг и долгов, так как выкручиваться будет сложно.

Удачные дни: 1-10, 15-20

Конфликтные дни: 12, 13, 21-28

Близнецы

Дела Близнецов будут переплетаться с дружескими контактами. Все деловые вопросы лучше решать в кулуарах или за совместными трапезами. Толку от таких встреч будет гораздо больше, чем от официальных переговоров. Прибегать к помощи дружеских контактов в этом месяце полезно, а также можно легко завести полезные знакомства в неформальной обстановке.

Удачные дни: 2-5, 13,14-16,28-30

Конфликтные дни: 17-20,24-26

Рак

Ракам исключительно везет в делах. Но мыслить надо масштабно. Это самый плодотворный месяц в году в плане заключения деловых контрактов, общения с начальством и официальными инстанциями. Возможно, кто-то из вас будет оформлять важные документы или брать кредит. Ваша амбициозность заметна окружающим, а главное, отсутствует страх брать на себя обязательства. Поэтому старайтесь успеть как можно больше. Другого шанса может не быть!

Удачные дни: 10-21

Конфликтные дни: 22, 26

Лев

Львы – главные путешественники апреля. Очень, очень потянет в другие страны или появятся обстоятельства, благоприятствующие тесным контактам с иностранцами. Это может касаться и деловой, и личной жизни. Если уехать не получается, не отчаивайтесь, контакты через Интернет никто не отменял. Отличное время для начала любого обучения, особенно для тех, кто получает высшее образование. А так же для преподавателей высших учебных заведений. Удача придет издалека!

Удачные дни: 1-14, 22-26

Конфликтные дни: 15-20

Дева

До 20-х чисел месяца обстановка обещает быть драматически нестабильной. Энергии будет хоть отбавляй, главное - определить для нее правильное русло. Вас будет манить риск, новые романтические приключения и возможность работы с чужими деньгами. Все эти порывы предполагают серьезные эмоциональные и физические перегрузки, поэтому берегите нервы и не переживайте. После 20-х чисел апреля потянет в дорогу. Обращайте внимание на заграничные контакты, они сулят большие перспективы в любви и делах.

Удачные дни: 2-5, 13,14-16,28-30

Конфликтные дни: 17-20,24-26