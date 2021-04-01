Россиянин сравнил джинсы H&M и Armani и удивился результату

Автор публикации рассказал, что для обзора приобрел джинсы в магазине H&M за 1800 рублей (20 евро) и брюки итальянской марки Emporio Armani стоимостью 15 тысяч рублей (160 евро). Мужчина решил сравнить две пары базовых джинсов, которые выбирают большинство покупателей.

По его словам, ткань дешевых джинсов оказалась плотнее, чем у пары из люксового бутика. В то же время брюки Emporio Armani лучше тянутся, поскольку в его составе присутствует на один процент больше эластана. Кроме того, швы и петля для пуговицы на штанах масс-маркетового бренда обработаны лучше: на них отсутствуют торчащие нити.