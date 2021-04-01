Дмитрий Колдун рассказал, как из-за Киркорова на полгода остался без секса

Дмитрий Колдун посетил Москву для съемок в новом шоу, название которого пока держит в секрете. Провести вдали от дома ему предстоит полтора месяца, а красавица-жена Виктория осталась там. В беседе с изданием «Дни.ру» певец признался, что не боится такой разлуки и долгого воздержания, так как у него уже был подобный опыт во время участия в «Фабрике звезд» и конкурсе «Евровидение».

«Это не первое воздержание в моей жизни. Например, когда я в 2006 году был на „Фабрике звезд“, то обходился без секса четыре месяца. Решал проблему, что называется, подручным способом. Как, думаю, и многие», — поделился артист.

Всего через год после окончания проекта Колдуну вновь жизнь предоставила случай проверить чувства к жене на прочность. На этот раз помехой для личной жизни стал конкурс «Евровидение», где он выступал за Белоруссию с песней Филиппа Киркорова Work Your Magic.

«Шесть месяцев тогда был без секса!» — рассказал певец.

Впрочем, по словам звезды, жена к такому положению дел привыкла. К тому же еще в начале отношений, а это более девяти лет назад, они договаривались, что частые гастроли не должны быть помехой для их любви.



