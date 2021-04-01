Он в полузабытье: Лещенко рассказал о состоянии модельера Зайцева
Модельер Вячеслав Зайцев во время празднования своего 83-летия «был в забытьи», рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Модельер Вячеслав Зайцев во время празднования своего 83-летия «был в забытьи», рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
В беседе с РЕН ТВ певец отметил, что поздравить модельера «бескорыстно, без всяких денег» пришли знаменитые артисты, например, Алла Пугачева и Максим Галкин.
Однако на мероприятии были люди, которые продавали «какие-то билеты». «Но с другой стороны, там был показ мод, и они таким образом собирали людей, чтобы его провести», — рассказал он телеканалу.
При этом Лещенко отметил, что сам Зайцев находился в полузабытьи.
«Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком полузабытьи находится, и было удивительно, что они его привели. Ну мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ», — сказал артист.
31 марта РЕН ТВ сообщил, что вокруг празднования дня рождения модельера разгорелся большой скандал. Организаторы праздника пригласили знакомых Зайцева, однако вход на мероприятие для приглашенных был платный — 15 тысяч рублей (166 евро).