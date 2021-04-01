19-летняя дочь Синди Кроуфорд ошарашила Сеть фото топлес
На кадрах можно заметить на только изящные изгибы тела юной модели, но и невероятное сходство со своей известной на весь мир матерью, пишет Topnews.
На кадрах можно заметить на только изящные изгибы тела юной модели, но и невероятное сходство со своей известной на весь мир матерью, пишет Topnews.
Снимками Гербер поделилась на своей странице в Instagram.
На кадрах можно заметить на только изящные изгибы тела юной модели, но и невероятное сходство со своей известной на весь мир матерью. Образы же Гербер довольно разные от страстных до нежных. Так, на первом снимке дочь Кроуфорд позирует купальнике, а вот уже на последнем снимке запечатлена вовсе без него.
Поклонники Гербер оценили снимки модели, оставив множество восторженных отзывов.