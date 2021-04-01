19-летняя дочь Синди Кроуфорд ошарашила Сеть фото топлес

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала лицом обложки модного глянцевого журнала i-D, правда стала это в довольного откровенной манере, снявшись топлес для Calvin Klein.

Снимками Гербер поделилась на своей странице в Instagram.

На кадрах можно заметить на только изящные изгибы тела юной модели, но и невероятное сходство со своей известной на весь мир матерью. Образы же Гербер довольно разные от страстных до нежных. Так, на первом снимке дочь Кроуфорд позирует купальнике, а вот уже на последнем снимке запечатлена вовсе без него.

Стоит отметить, что это не первая фотосессия Кайи Гербер для глянца в подобном амплуа. Ранее она снималась в черном купальнике, который едва прикрывал грудь. Однако более пикантным оказался снимок, где грудь Гербер скрывают цепи, но хорошо подчеркивают ее стройную фигуру. То же самое показывает снимок в прозрачном платье, под которое она не надела бюстгальтера.

Поклонники Гербер оценили снимки модели, оставив множество восторженных отзывов.