«У меня очень тонкий член»: Гарик Харламов снял штаны перед гостями своего шоу

Оголиться перед гостями звезды Comedy Club решились в рамках репетиции будущего шоу Азамата Мусагалиева. «Оно называется «Помой мне ноги». Мы с Денисом играем в одной команде. Это некое соревнование. Мы часто собирались в каком-нибудь кабинете, шутили, а люди этого не видели. И вот мы хотим показать, как это истерически смешно. Допустим, вы одна команда, мы — другая. Между нами занавеска, как она откроется, вы должны нас максимально рассмешить», — объяснял правила юморист.

Артисты смогли удивить участников шоу скриншот с youtube.com

Азамат предложил коллегам покорчить рожи, отыграть миниатюру или даже исполнить песню. Однако Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов не стали долго думать, и попросту спустили штаны. Дорохов сразу же разразился хохотом, а вот Мусагалиев ошарашено смотрел на голые ягодицы артистов.

Очевидно, комик не ожидал от звезд подобной дерзости и не стал заострять на этом внимание, решив расспросить Гарика о перенесенном коронавирусе. «Как я пережил ковид? Я похудел на самом деле просто незаметно. Не на тех местах, где видно. У меня очень тонкий член. Я сбросил четыре килограмма, ребята», — смеялся шоумен в YouTube-шоу «Ошуительное Хоу».

В одном из недавних выпусков YouTube-шоу «Ошуительное хоу» его ведущий Гарик Харламов рассказал о жестком поступке основателя КВН Александра Маслякова, выгнавшего юмориста из команды «Незолотая молодежь» перед важной игрой. По словам Харламова, Александр Масляков-старший сам публично выгнал его из игры на глазах у всей команды. Такая реакция ведущего КВН, по словам Гарика, последовала из-за того, что Харламов стал гостем шоу «Радиомания», обговорив это предварительно с Константином Эрнстом. Однако Масляков все равно принял решение оставить команду без ее харизматичного лидера.