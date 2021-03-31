Российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» вошел в топ Netflix

В некоторых странах — Бразилии, Франции, Греции, странах Скандинавии — мультфильм стал первым. На платформе Netflix он вышел под названием «Secret Magic Control Agency». До этого на Netflix вышло несколько российских проектов, включая сериалы «Лучше, чем люди» и «Эпидемия». Оба шоу представлены в категории Netflix Originals.

Над картиной «Ганзель, Гретель и Агентство магии» работала студия Wizart Animation, известная по франшизе «Снежная Королева».

Мультфильм был представлен профессиональному сообществу на кинорынке Marche du Film в Каннах в 2019 году, где и привлек внимание представителей Netflix.

На развлекательном сервисе Netflix фильм доступен для зарубежных зрителей с 25 марта. В России можно ознакомиться с анимационным фильмом в кинотеатрах с 18 марта 2021.