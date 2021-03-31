Установленный в Британии памятник Грете Тунберг разозлил общественность
Учащиеся университета Уинчестера потребовали помощи на сумму, равную цене монумента, передает Topnews.ru.
Учащиеся университета Уинчестера потребовали помощи на сумму, равную цене монумента, передает Topnews.ru.
Вокруг установленного в Великобритании памятника шведской экоактивистке Грете Тунберг разразился скандал.
Сам факт установки монумента, а также сумма в 24 000 фунтов, которая была потрачена на него, вызвал недовольство студентов университета Уинчестера, на территории которого расположился памятник.
Как сообщает ВВС, студсоюз учебного заведения заявил, что средства можно было бы потратить с большей пользой. К примеру, израсходовать их на помощь студентам, которые переживают трудные времена из-за пандемии.
Так, по словам главы союза Меган Бойл, нужны дополнительные средства, чтобы часть студентов могли вернуться на занятия в реальном режиме, а не онлайн, как сейчас.
First pictures of the statue of environmental activist @GretaThunberg who has been honoured with her own statue at the University of Winchester. @_UoW https://t.co/tGBix3dT7b #GretaThunberg #Winchester pic.twitter.com/FJ8iAP3MAk— BBC South (@BBCSouthNews) March 30, 2021
В ответ университетская администрация подчеркнула, что средства на установку памятника Тунберг были взяты из иного источника, а из фонда поддержки студентов университет выделил 5,2 млн фунтов только за последний год, и именно на заявленные в его названии цели.
По словам профессора университета Джой Картер, цель монумента – «вдохновить вузовское сообщество».