Установленный в Британии памятник Грете Тунберг разозлил общественность

Вокруг установленного в Великобритании памятника шведской экоактивистке Грете Тунберг разразился скандал.

Сам факт установки монумента, а также сумма в 24 000 фунтов, которая была потрачена на него, вызвал недовольство студентов университета Уинчестера, на территории которого расположился памятник.

Как сообщает ВВС, студсоюз учебного заведения заявил, что средства можно было бы потратить с большей пользой. К примеру, израсходовать их на помощь студентам, которые переживают трудные времена из-за пандемии.

Так, по словам главы союза Меган Бойл, нужны дополнительные средства, чтобы часть студентов могли вернуться на занятия в реальном режиме, а не онлайн, как сейчас.

First pictures of the statue of environmental activist @GretaThunberg who has been honoured with her own statue at the University of Winchester. @_UoW https://t.co/tGBix3dT7b #GretaThunberg #Winchester pic.twitter.com/FJ8iAP3MAk — BBC South (@BBCSouthNews) March 30, 2021

В ответ университетская администрация подчеркнула, что средства на установку памятника Тунберг были взяты из иного источника, а из фонда поддержки студентов университет выделил 5,2 млн фунтов только за последний год, и именно на заявленные в его названии цели.