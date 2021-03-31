Ср, 31.03.2021
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Установленный в Британии памятник Грете Тунберг разозлил общественность

Грета Тунберг ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS/SCANPIX

Учащиеся университета Уинчестера потребовали помощи на сумму, равную цене монумента, передает Topnews.ru.

Вокруг установленного в Великобритании памятника шведской экоактивистке Грете Тунберг разразился скандал.

Сам факт установки монумента, а также сумма в 24 000 фунтов, которая была потрачена на него, вызвал недовольство студентов университета Уинчестера, на территории которого расположился памятник.

Как сообщает ВВС, студсоюз учебного заведения заявил, что средства можно было бы потратить с большей пользой. К примеру, израсходовать их на помощь студентам, которые переживают трудные времена из-за пандемии.

Так, по словам главы союза Меган Бойл, нужны дополнительные средства, чтобы часть студентов могли вернуться на занятия в реальном режиме, а не онлайн, как сейчас.

В ответ  университетская администрация подчеркнула, что средства на установку памятника Тунберг были взяты из иного источника, а из фонда поддержки студентов университет выделил 5,2 млн фунтов только за последний год, и именно на заявленные в его названии цели.

По словам профессора университета Джой Картер, цель монумента – «вдохновить вузовское сообщество».

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