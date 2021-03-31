Иностранцам могут разрешить въезд в Санкт-Петербург с 11 июня при одном условии

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, что на данный момент утверждена заполняемость трибун арены «Санкт-Петербург» во время матчей турнира на 50 процентов. При этом город примет четыре встречи как минимум с участием сборных России, Бельгии, Дании и Финляндии. Сейчас в стране действуют ограничения на въезд иностранных граждан большинства стран Европы.

По нашим данным, российские власти рассматривают вопрос уменьшения ограничений для иностранных болельщиков и возможности их въезда в Санкт-Петербург. Окончательное решение должно быть принято в апреле. Если оно будет положительным, не исключено, что гражданам нескольких стран все равно придется по прилете в Россию отбывать карантин.