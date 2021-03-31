Иностранцам могут разрешить въезд в Санкт-Петербург с 11 июня при одном условии
По информации «РБ Спорт», сейчас российские власти рассматривают вопрос разрешения въезда иностранцев на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербург.
По информации «РБ Спорт», сейчас российские власти рассматривают вопрос разрешения въезда иностранцев на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербург.
Ранее генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, что на данный момент утверждена заполняемость трибун арены «Санкт-Петербург» во время матчей турнира на 50 процентов. При этом город примет четыре встречи как минимум с участием сборных России, Бельгии, Дании и Финляндии. Сейчас в стране действуют ограничения на въезд иностранных граждан большинства стран Европы.
По нашим данным, российские власти рассматривают вопрос уменьшения ограничений для иностранных болельщиков и возможности их въезда в Санкт-Петербург. Окончательное решение должно быть принято в апреле. Если оно будет положительным, не исключено, что гражданам нескольких стран все равно придется по прилете в Россию отбывать карантин.
Чемпионат Европы планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня) и четвертьфинал (2 июля).