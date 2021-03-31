В Ивангороде началась вакцинация россиян, живущих в Эстонии
Вакцинация граждан России, проживающих в Эстонии, началась в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает портал 47news.ru.
Вакцинация граждан России, проживающих в Эстонии, началась в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает портал 47news.ru.
Как сообщает пресс-служба областного правительства 31 марта, первый компонент российской вакцины получили 25 человек. «Все они ранее были записаны через портал Госуслуг. При записи они получили информацию о необходимости предоставления необходимых документов, а именно: СНИЛСа, полиса ОМС и российского паспорта», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, россияне, находящиеся в Эстонии, обратились к губернатору Дрозденко с просьбой о вакцинации от коронавируса в конце февраля.
По данным властей Ленобласти, за весь период проведения кампании по вакцинации в Кингисеппский район в общей сложности было направлено 4400 комплектов вакцины. В ближайшее время ожидается поставка в район в количестве 1500 комплектов дополнительно.