В Ивангороде началась вакцинация россиян, живущих в Эстонии

Как сообщает пресс-служба областного правительства 31 марта, первый компонент российской вакцины получили 25 человек. «Все они ранее были записаны через портал Госуслуг. При записи они получили информацию о необходимости предоставления необходимых документов, а именно: СНИЛСа, полиса ОМС и российского паспорта», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, россияне, находящиеся в Эстонии, обратились к губернатору Дрозденко с просьбой о вакцинации от коронавируса в конце февраля.