Яичная лихорадка: Эстония ест в два раза больше яиц, чем производит

По словам аналитика Статистического управления Эстонии Эге Кирси, производство яиц увеличилось в годовом исчислении, но все же было значительно ниже обычных объемов последних лет и не восстановилось после спада. «Потребление яиц почти удвоилось, а каждое второе съеденное яйцо было импортным», - добавил Кирс.

В конце прошлого года в Эстонии насчитывалось 2,1 миллиона голов домашней птицы, из которых 96 процентов составляли куры и петухи, а остальные - другие птицы. Всего птицы отложили 159,3 миллиона яиц, или почти 10 тысяч тонн яиц. В 2014–2018 годах производство яиц в Эстонии оставалось на уровне около 200 миллионов, но в 2019 году оно резко снизилось до 154 миллионов, в основном из-за сальмонеллеза, и еще не восстановилось.

Яйца производятся на нескольких крупных предприятиях, на которые приходится основная часть производства и которые подвержены наибольшему увеличению и уменьшению. Производство яиц также снизилось на небольших фермах за последнее десятилетие, а также в сельскохозяйственных домохозяйствах, пишет портал Uudised.tv3.ee.

Резкий спад производства два года назад привел к увеличению импорта яиц. В прошлом году было потреблено 313,6 миллиона яиц или 19,6 тысячи тонн, что на четыре процента меньше, чем годом ранее. Практически все потребление идет на еду, потому что в Эстонии инкубационные яйца практически больше не производятся.

Импорт яичных продуктов в Эстонию снизился и составил 10 900 тонн. Яйца составили почти три четверти импорта. Почти половина импорта яиц в скорлупе пришла из Латвии, треть - из Польши и десятая часть - из Литвы. Экспорт яиц составил 1200 тонн, это самый низкий уровень за десять лет.