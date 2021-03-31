Россиянин обезглавил королеву красоты в лесу

Ольга была известна в городе как участница конкурса «Королева леса — 2018», в котором дошла до суперфинала. 20 марта королева красоты пропала. Мама Ольги Людмила подала заявления в полицию, и 25 марта девушку нашли мертвой в лесу. Обезглавленное тело опознали, но голову не нашли до сих пор. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний бывший сожитель потерпевшей. Известно, что он частично признал свою вину — заявил, что ударил Шлямину, и допустил, что мог ее убить.

Мужчина сказал, что между ними произошла ссора. Он предпринял попытки по сокрытию преступления, так как тело девушки было найдено в лесном массиве в Новодвинске,

— пишет 29.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет. Мама девушки говорит, что всегда была против отношений с задержанным из-за его грубости и агрессии. По ее словам, в Новый год он сильно ударил Ольгу, — вероятно, на почве ревности. «И тогда я сказала Ольге, что наконец-то ты осознаешь, что с этим человеком нельзя ничего общего иметь», — вспоминает мать. Известно, что мужчина купил для девушки квартиру, но та не пошла к нему жить. Подруга Наталья, в свою очередь, сообщила журналистам, что несколько раз видела Ольгу Шлямину в плохом настроении, что убитая объясняла проблемами в отношениях. Кроме того, Ольга прятала синяки на руках.

Ольга Шлямина ФОТО: vk.com/helganovaya

Известно, что Ольга Шлямина воспитывала сына от второго брака, регулярно показывала фотографии с ним и поделки в соцсетях. Проверяется версия о том, что жертвой домашнего насилия мог быть и мальчик.

По словам матери, недавно на новом месте работы у Ольги появился поклонник. «Человек, который ее полюбил. А тот подкарауливал... И я очень боялась, что он что-то сделает», — призналась мама.