Вы уже догадались? Как относятся друг к другу литовцы, латыши и эстонцы?

Обычно народы Прибалтики посторонним кажутся этакой сплоченной семьей, в которой нет места противоречиям.

Но так ли это на самом деле? Разбираемся с каналом «Этнобаза».

Латыши и литовцы

Начнем с двух главных и самых крупных прибалтийских народов-соседей. Латыши и литовцы, как известно, еще и ближайшие родственники - единственные дожившие до наших дней в целости и сохранности балты.

Латыши и литовцы обычно чувствуют свое братство. И если, например, сборная Литвы по баскетболу где-то играет, то за нее и латыши поболеют. Равно как и литовцы поддержат латвийских хоккеистов. А на Евровидении две страны исправно кидают друг другу высшие баллы, независимо от таланта исполнителей.

Северная Литва и южная Латвия вообще еще больше чувствуют привязанность друг к другу. В том числе, экономическую и транспортную. Например, люди из литовского Шяуляя обычно летают за границу через международный аэропорт Риги.

Диалекты латышско-литовского пограничья похожи друг на друга гораздо больше нежели литературные литовский и латышский языки. К примеру, литовцы у себя на севере срезают окончания мужских существительных -AS до -S как латыши.

В общем, латыши и литовцы друг для друга - braliukai - “бралюкаи” - братишки. Хотя без легкого духа соперничества и некоторых насмешек друг над другом дело все же не обходится. Как в любой приличной семейке, короче.

Эстонцы

Эти северные ребята финно-угорского племени (да-да, речь про нашу с вами страну) и родней латышам с литовцами не являются. И вообще не любят идентифицировать себя с Прибалтикой.

Эстонцы вообще считают себя этакой северной страной, что ближе по духу Финляндии, Швеции или Германии. Относятся к латышам и литовцам с легкой прохладцей. Хотя довольно по-соседски все же дружат с Латвией и латышами. С которыми в принципе, провели в одних государствах, немецком, шведском, русском последние 700 лет. И с которыми объединены общей лютеранской христианской верой (по большей части).

В качестве примера хороших латвийско-эстонских отношений можно вспомнить некогда спорный городок Валка — Валга на границе Латвии и Эстонии, который оба народа еще в 1920-м году ухитрились спокойно и без драки поделить на 2 части. Причем латыши спокойно отдали эстонцам бОльшую половину.

А вот с более далекими литовцами у эстонского народа отношения де-факто слабые. Литовцы и эстонцы редко ездят друг к другу по делам или в гости. Да и вообще мало что толком знают друг о друге. И это правда. В Литве всегда очень удивляются, когда слышат, что ты из Эстонии. Сами они тоже куда чаще ездят в Латвию или Польшу, а не в Эстонию.

В общем

Латыши и литовцы - по сути братья-балты, которым нечего делить. Хотя без подтрунивания друг на другом как и любые братья они не обходятся.

А вот эстонцы в Балтии стоят особняком. Не любят когда их вообще относят к прибалтам, так как их братья, по языку, культуре, менталитету, это финны. А также, как считают сами эстонцы - шведы и немцы (по культуре и менталитету).