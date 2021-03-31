Ср, 31.03.2021
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Пока у нас проходит дистанционное обучение, в Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу школьницы

Школьный дневник. ФОТО: Shutterstock

Инцидент произошел на уроке рисования в одной из школ города Кумертау.

Скандал разгорелся в одной из школ Башкирии. Там учитель поставила двойку прямо на лбу первоклассницы.

Позже педагог объяснила, что девочка мешала вести урок и разговаривала с одноклассниками. Родители ребенка возмущены.

В школе инцидент уже подтвердили. Ведется проверка. За сомнительные уроки воспитания преподавателя могут уволить из учреждения, сообщает портал 5-tv.ru.

А вы считаете такое поведение уместным со стороны учителя? Ведь порой дети могу вести себя очень плохо... 

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