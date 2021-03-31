Пока у нас проходит дистанционное обучение, в Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу школьницы

Скандал разгорелся в одной из школ Башкирии. Там учитель поставила двойку прямо на лбу первоклассницы.

Позже педагог объяснила, что девочка мешала вести урок и разговаривала с одноклассниками. Родители ребенка возмущены.

В школе инцидент уже подтвердили. Ведется проверка. За сомнительные уроки воспитания преподавателя могут уволить из учреждения, сообщает портал 5-tv.ru.

А вы считаете такое поведение уместным со стороны учителя? Ведь порой дети могу вести себя очень плохо...