Ср, 31.03.2021
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Живущая на Бали эстонская красотка дразнит пикантными фотографиями из кровати

Блогер и «инстамодель» Катри Катс поделилась в социальных сетях фотографией прямиком из кровати. 

Катри Катс, которая живет на Бали, непрестанно радует подписчиков изумительными кадрами. А этот горячий снимок Катри выложила прямо с кровати. «Я только что проснулась, а ты?» - спрашивает эстонка у своих фанатов. Бали на пять часов опережает Эстонию, поэтому неудивительно, что Катри уже порадовала себя дневным сном.

Кажется, что Катри на фото полностью или почти голая.

А вы бывали на Бали?

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