Живущая на Бали эстонская красотка дразнит пикантными фотографиями из кровати

Катри Катс, которая живет на Бали, непрестанно радует подписчиков изумительными кадрами. А этот горячий снимок Катри выложила прямо с кровати. «Я только что проснулась, а ты?» - спрашивает эстонка у своих фанатов. Бали на пять часов опережает Эстонию, поэтому неудивительно, что Катри уже порадовала себя дневным сном.