Алексей Воробьев сыграл молодого Владимира Путина в фильме про развал СССР

Так и иначе, в 2018 году Воробьев сыграл в черной комедии Unreal («Нереально») для кабельного канала LifeTime. В 2020 году снялся в пятнадцатиминутной роли карикатурного русского шпиона Бобби в сериале «Космические войска».

Ну, а теперь продюсеры доверили Алексею роль...Владимира Путина. Да, это не шутка! Воробьев играет молодого президента эпохи 90-х, то есть времен службы в резидентуре КГБ в Германии. А образ соратника молодого разведчика, ветерана КГБ Виктора Петровича, воплощает легендарный Джон Войт - звезда Голливуда и отец Анджелины Джоли.

Фильм «Рейган», посвященный 40-му президенту США, должен выйти на экраны в 2022 году. Его бюджет - 25 миллионов долларов.

Сценарий опирается на книги Пола Кенгора «Крестоносец» и «Бог и Рональд Рейган». И стартует с визита молодого Владимира Путина отставнику КГБ Виктору Петровичу - у него за консультацией по поводу развала СССР.

Образ Владимира Путина заявлен в картине под именем Алексея Новикова. До сих пор непонятно, переименуют его или нет. Но Алексей Воробьев объяснил, что намек на российского президента очевиден. Он уверяет, что создатели советовались с ним, как лучше показать русский характер и передать дух. А еще художники и реквизиторы создавали антураж квартиры, в которой живет отставной офицер КГБ Виктор Петрович, по фотографиям, присланным Воробьевым.