Почему Coca-Cola может привести к раку и другим тяжелым заболеваниям?

Популярный газированный напиток Coca-Cola может вызвать рак и другие опасные заболевания, считает спортивный диетолог и член Национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева. По словам эксперта, от него стоит отказаться беременным женщинам, страдающим проблемами ЖКТ и диабетом людям и тем, кто имеет наследственную предрасположенность к онкологическим недугам. Также Coca-Cola может нанести значительный вред детскому организму.

В первую очередь эта газировка чересчур сладкая — 250 миллилитров напитка содержат суточную норму сахара для взрослого. Кроме того, в составе Coca-Cola есть ортофосфорная кислота, которая применяется для скрадывания чрезмерной сладости. «Обманывая» вкусовые ощущения таким образом, мы потребляем лошадиную дозу вредных компонентов.

«Не рекомендуется пить „колу“ детям, потому что ортофосфорная кислота вызывает вымывание кальция из костной ткани и приводит к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата», — добавила диетолог.

По словам Ирины Писаревой, практически каждый второй житель Земли страдает каким-либо заболеванием ЖКТ, в том числе гастритом. И Coca-Cola для них настолько опасна, что врач сравнила ее с уксусом, выпитым в чистом виде. Кроме прочего, человек быстро привыкает к большой дозировке сахара, если часто пьет знаменитую газировку. Как следствие — сахарозависимость, ожирение, риск развития диабета второго типа.

Верить, что слово Light на бутылке с напитком означает некоторую степень безопасности, не стоит, уверена Писарева. Пусть в такой Coca-Cola и нет калорий, зато в избытке заменители сахара, способные привести к сильнейшему отравлению — вплоть до летального исхода!