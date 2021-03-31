Диетолог назвала дневную норму кофе
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы рассказала о безопасной дневной норме кофе. Об этом сообщает РИА Новости.
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы рассказала о безопасной дневной норме кофе. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач отметила, что можно позволить себе 1-2 чашки кофе. Однако она сослалась на других экспертов, которые рекомендуют следить за количеством кофеина. «1-2 чашки кофе в день – не крепкий или с молоком – можно позволить. Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин – употреблять не более 3 мг кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина, то есть не более 5-6 чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день», — заявила эксперт.
Она рассказала, что некоторым людям стоит ограничить употребление кофе. Это касается тех, у кого есть предрасположенность к повышению АД, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гастритом, язвой и другими болезнями ЖКТ.