Назван главный виновник в происхождении COVID-19

В докладе представлены четыре версии происхождения вируса, и каждая из них получила свою оценку вероятности.

В частности, наиболее вероятной версией возникновения пандемии эксперты называют передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Передача вируса напрямую от летучих мышей названа возможной. Версия о передаче вируса через замороженные или охлажденные продукты считается маловероятной. Вероятность утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане является «крайне маловероятной».

В то же время авторы доклада призвали продолжать изучение вопроса о происхождении COVID-19.