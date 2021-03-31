Трое знатоков «Что? Где? Когда?» ушли из-за скандала с домогательствами

Сразу трое игроков не появятся в весенней сессии игры «Что? Где? Когда?». Двое из них покинули команду Бориса Белозерова. Как сообщает Telegram-канал « Подъем», это Ольга Быкова и Георгий Арабули. Поводом для решения стало сохранение в программе участника Михаила Скипского, ранее обвиненного в домогательствах бывшими ученицами.

Руководство клуба, изучив обстоятельства, решило не избавляться от игрока, что вызвало негативную реакцию со стороны других одноклубников. В итоге первым стал Антон Иоков. Судя по публикации игрока в Instagram, он также не согласен с решением руководства клуба, а также поддерживает Быкову и Арабули, с которыми, как заявил он, “честь быть на одной планете”.

Иоков пояснил, что его участие в ЧГК ограничится тренерской деятельностью, а решение о его уходе принял он не сам. За него решило руководство проекта.