Трое знатоков «Что? Где? Когда?» ушли из-за скандала с домогательствами

Руководство клуба, изучив обстоятельства, решило не избавляться от игрока, что вызвало негативную реакцию со стороны других одноклубников. В итоге первым стал Антон Иоков. Судя по публикации игрока в Instagram, он также не согласен с решением руководства клуба, а также поддерживает Быкову и Арабули, с которыми, как заявил он, “честь быть на одной планете”.
Иоков пояснил, что его участие в ЧГК ограничится тренерской деятельностью, а решение о его уходе принял он не сам. За него решило руководство проекта.
Напомним, что первые обвинениями в адрес Скипского были опубликованы в июле 2020 года. В домогательствах своего бывшего учителя обвинила журналист издания The Bell Екатерина Аренина. Она заявила, что он домогался ее, тогда 15-летнюю школьницу. К ее заявлению присоединились прочие экс-школьницы, разразился скандал. Однако сам Скипский хранил и хранит молчание.