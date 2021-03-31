Ср, 31.03.2021
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Трое знатоков «Что? Где? Когда?» ушли из-за скандала с домогательствами

Кадр из передачи "Что? Где? Когда?" от 15 декабря ФОТО: скриншот видео
Один из них останется в шоу в качестве тренера, пишет Topnews.
Сразу трое игроков не появятся в весенней сессии игры «Что? Где? Когда?». Двое из них покинули команду Бориса Белозерова. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», это Ольга Быкова и Георгий Арабули. Поводом для решения стало сохранение в программе участника Михаила Скипского, ранее обвиненного в домогательствах бывшими ученицами.

Руководство клуба, изучив обстоятельства, решило не избавляться от игрока, что вызвало негативную реакцию со стороны других одноклубников. В итоге первым стал Антон Иоков. Судя по публикации игрока в Instagram, он также не согласен с решением руководства клуба, а также поддерживает Быкову и Арабули, с которыми, как заявил он, “честь быть на одной планете”.

Иоков пояснил, что его участие в ЧГК ограничится тренерской деятельностью, а решение о его уходе принял он не сам. За него решило руководство проекта.

Напомним, что первые обвинениями в адрес Скипского были опубликованы в июле 2020 года. В домогательствах своего бывшего учителя обвинила журналист издания The Bell Екатерина Аренина. Она заявила, что он домогался ее, тогда 15-летнюю школьницу. К ее заявлению присоединились прочие экс-школьницы, разразился скандал. Однако сам Скипский хранил и хранит молчание.

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