Чак Норрис в 81 год живет на ранчо, пишет романы и торгует водой из своего источника

Герой в новом телешоу тот же — техасский рейнджер Корделл Уокер, но он не потомок того самого, а его новое воплощение. Играет Джаред Падалеки, известный по сериалам «Девочки Гилмор» (Дин Форестер) и «Сверхъестественное» (Сэм Винчестер). Зрители уже ломают копья, выясняя, кто из Уокеров круче. Поклонники боевика тридцатилетней давности доказывают, что Чак Норрис — неповторимый и незаменимый Уокер, ах, как он надирал задницы преступникам! Пытаться переснять фильм-легенду — преступление. Зрители помоложе считают, что Крутой Уокер сам по себе — такой же герой ушедшей эпохи, как Зорро или Зена, но если его играет Джаред Падалеки, да еще и экшна добавят, то у перезапуска есть все шансы переплюнуть старый боевичок. Что ж, тем интереснее ждать новые серии «Крутого Уокера». Мы же решили узнать, как сложились судьбы актеров из команды Чака Норриса. Сериал, напомним, выходил с 21 апреля 1993 года по 19 мая 2001 года, всего сняли 203 эпизода. А в 2005-м родной брат Чака Аарон Норрис снял телефильм «Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнем», само собой с Чаком в главной роли.

Чак может один петь хором и завязать шнурок во время бега. Когда Чак тренируется, тренажер становится сильнее. Однажды Чак Норрис обыграл стену в теннис. Мемы появились благодаря сериалу про Уокера и до сих пор плодятся в интернете. Их знаменитому герою уже 81 год, но он парень с юмором и мемы обожает. Даже цитирует самые любимые на своем сайте бегущей строкой. Зовут актера вовсе не Чак, а Карлос Рэй. Прозвище прицепилось, когда Норрис служил в ВВС в Южной Корее. Тогда же увлекся восточными единоборствами. Семь лет удерживал титул чемпиона, был владельцем и тренером сети школ каратэ в Лос-Анджелесе. В кино его привел друг и спарринг-партнер Брюс Ли. Вместе они снялись в культовом фильме «Путь дракона» (1973). После гибели Ли Чак заменил друга на экране и ради кинокарьеры окончил актерские курсы.

Чак Норрис ФОТО: United Archives / kpa Publicity, via www.imago-images.de/imago images/United Archives

Фильмография у Норриса богатая, но «Уокер: техасский рейнджер» — номер один по популярности. В 1990-х — на волне успеха фильма — Чак открыл ночной клуб в Москве. Правда, заведение обанкротилось. А вот казино в Лас-Вегасе процветает. Еще один успешный бизнес Чака — продажа питьевой воды из собственного артезианского источника, который случайно обнаружился на ранчо актера в Техасе. Торговля идет бойко: Чак — на этикетках и в рекламе, его жена Джена — директор фирмы. С Дженой они вместе больше 20 лет, вырастили близнецов — сына с дочкой. А первый раз Норрис повел под венец свою школьную любовь Диану. Брак продлился 30 лет, Диана родила троих детей и была одним из режиссеров первого фильма об Уокере.

Бои, кино, бизнес — это еще не все таланты Чака. Он написал несколько книг о боевых искусствах и два фантастических романа. Также ведет рубрику в интернет-журнале и нередко в своих статьях что-то рекламирует. Недавно, например, агитировал читателей скупать золото и серебро, как это делает он, и рассказывал, как рос в нищете.



