Когда лучше принимать душ — утром или вечером?

Принятие душа — одно из повседневных занятий человека, которое обеспечивает заряд бодрости с утра или расслабление тела вечером. Ванные процедуры достаточно разнообразны — от соблюдения личной гигиены до уходовых процедур для красоты и здоровья. Казалось бы, что здесь может быть непонятно? Однако вопросы о наиболее подходящем времени для принятия душа все же возникают. Существуют ли особые правила о времени проведения водных процедур и влияет ли это на здоровье? Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК Арина Киселева, пишет Wday.ru.

На самом деле разница между утренним и вечернем душем есть. В первой и второй половине дня поход в ванную комнату имеет совершенно разные функции.

Холодный бодрящий утренний душ может занимать 5-10 минут и помогать проснуться.

Вечерний «заплыв» оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект.

Сколько раз в день следует мыться?

Как ни странно, но частое принятие душа ослабляет организм человека, нарушает защитный барьер дермы. В холодное время года кожа становится чувствительнее и легко поддается раздражению. Мыло и теплая вода растворяют липиды, а из-за трения этот процесс ускоряется. В дополнение ко всему этому навредить может и полотенце. Лучше подождать, пока вода сама высохнет на коже.

В холодное время года рекомендуется:

принимать душ один раз в день;

делать это следует в вечернее время;

следует сократить использование моющих средств;

важно выжидать не менее часа после принятия душа перед тем, как выйти на улицу, так как кожа сразу же отреагирует на большой перепад температуры. Распаренные поры, еще содержащие невысохшую влагу, тут же замерзнут, что отрицательно скажется на эпидермисе.

Утренние процедуры

Утренний душ — очень важная процедура, особенно перед тяжелым трудовым днем. Он наполняет человека энергией на весь день, усиливая приток крови, расширяет капилляры, стимулирует нервную систему и улучшает кровообращение. Также утренний душ очищает скопившиеся за ночь кожное сало и пот. Особенно он актуален летом, когда высокая температура даже в ночное время заставляет работать потовые железы.

Мужчина принимает душ ФОТО: Shutterstock

Контрастный утренний душ полезен для здоровья организма. Он не только закаляет тело, но и стимулирует защитные функции. Но тем, кто не привык к такому режиму, не стоит резко совершать закаляющие процедуры. Лучше всего постепенно менять температуру, чтобы тело привыкло и процедура вошла в привычку.

Вечерние процедуры

После длинного и напряженного дня поможет расслабляющая ванна, которая позволяет отогнать бурю мыслей и отдохнуть после тяжелой работы. Теплая вода смывает не только пыль и грязь, которые неизбежно скапливаются на теле за день, но и негатив, усталость. Также теплая ванна расслабляет напряженные мышцы и способствует крепкому сну. Вечером очищение кожи просто необходимо, учитывая беспрерывное воздействие окружающей среды в течение дня в городской суете, в котором человек встречается с пылью, грязью, бактериями.

Микробы и вирусы могут жить какое-то время на коже человека, но не вызывать заболевание, если не добираются в нужном количестве до слизистой, смываются во время водных процедур и умирают от воздействия мыла. 1



