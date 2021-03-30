Когда лучше принимать душ — утром или вечером?
Какой душ лучше: утренний или вечерний? Отвечает врач-дерматолог.
Какой душ лучше: утренний или вечерний? Отвечает врач-дерматолог.
Принятие душа — одно из повседневных занятий человека, которое обеспечивает заряд бодрости с утра или расслабление тела вечером. Ванные процедуры достаточно разнообразны — от соблюдения личной гигиены до уходовых процедур для красоты и здоровья. Казалось бы, что здесь может быть непонятно? Однако вопросы о наиболее подходящем времени для принятия душа все же возникают. Существуют ли особые правила о времени проведения водных процедур и влияет ли это на здоровье? Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК Арина Киселева, пишет Wday.ru.
На самом деле разница между утренним и вечернем душем есть. В первой и второй половине дня поход в ванную комнату имеет совершенно разные функции.
Холодный бодрящий утренний душ может занимать 5-10 минут и помогать проснуться.
Вечерний «заплыв» оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект.
Сколько раз в день следует мыться?
Как ни странно, но частое принятие душа ослабляет организм человека, нарушает защитный барьер дермы. В холодное время года кожа становится чувствительнее и легко поддается раздражению. Мыло и теплая вода растворяют липиды, а из-за трения этот процесс ускоряется. В дополнение ко всему этому навредить может и полотенце. Лучше подождать, пока вода сама высохнет на коже.
В холодное время года рекомендуется:
Утренние процедуры
Утренний душ — очень важная процедура, особенно перед тяжелым трудовым днем. Он наполняет человека энергией на весь день, усиливая приток крови, расширяет капилляры, стимулирует нервную систему и улучшает кровообращение. Также утренний душ очищает скопившиеся за ночь кожное сало и пот. Особенно он актуален летом, когда высокая температура даже в ночное время заставляет работать потовые железы.
Контрастный утренний душ полезен для здоровья организма. Он не только закаляет тело, но и стимулирует защитные функции. Но тем, кто не привык к такому режиму, не стоит резко совершать закаляющие процедуры. Лучше всего постепенно менять температуру, чтобы тело привыкло и процедура вошла в привычку.
Вечерние процедуры
После длинного и напряженного дня поможет расслабляющая ванна, которая позволяет отогнать бурю мыслей и отдохнуть после тяжелой работы. Теплая вода смывает не только пыль и грязь, которые неизбежно скапливаются на теле за день, но и негатив, усталость. Также теплая ванна расслабляет напряженные мышцы и способствует крепкому сну. Вечером очищение кожи просто необходимо, учитывая беспрерывное воздействие окружающей среды в течение дня в городской суете, в котором человек встречается с пылью, грязью, бактериями.
Микробы и вирусы могут жить какое-то время на коже человека, но не вызывать заболевание, если не добираются в нужном количестве до слизистой, смываются во время водных процедур и умирают от воздействия мыла.