Вт, 30.03.2021
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Анита Цой получила звание народной артистки России

Анита Цой ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Народный артист Российской Федерации» восьми деятелям культуры. В этом списке оказалась и любимица публики Анита Цой, которая вот уже много лет радует публику своим песенным творчеством, пишет Starhit.ru.

«За большие заслуги в области искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации», — говорится в тексте официального документа.

Помимо Аниты, в список счастливчиков попали руководитель труппы Большого театра Махарбек Вазиев, артисты театра имени Вахтангова Андрей Ильин и Ольга Тумайкина, актриса театра «Мастерская П.Н. Фоменко» Галина Тюнина и другие.

Напомним, недавно певица отметила с размахом 50-летний юбилей. На вечеринке присутствовали самые яркие представители российского шоу-бизнеса: Татьяна Навка, Зара, Денис Клявер, Слава, Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой и многие другие.

Шикарный юбилей не обошелся без роскошных подарков. Именинницу порадовали красивой белой гитарой, холодильником для косметики, электромассажером для шеи и спины и другими необычными презентами.


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