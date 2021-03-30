Анита Цой получила звание народной артистки России

«За большие заслуги в области искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации», — говорится в тексте официального документа.
Помимо Аниты, в список счастливчиков попали руководитель труппы Большого театра Махарбек Вазиев, артисты театра имени Вахтангова Андрей Ильин и Ольга Тумайкина, актриса театра «Мастерская П.Н. Фоменко» Галина Тюнина и другие.
Напомним, недавно певица отметила с размахом 50-летний юбилей. На вечеринке присутствовали самые яркие представители российского шоу-бизнеса: Татьяна Навка, Зара, Денис Клявер, Слава, Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой и многие другие.
Шикарный юбилей не обошелся без роскошных подарков. Именинницу порадовали красивой белой гитарой, холодильником для косметики, электромассажером для шеи и спины и другими необычными презентами.