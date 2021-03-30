Почему у Ирины и Сергея Безруковых так и не появились общие дети

Сегодня актриса разводит руками, рассуждая о том, почему им не удалось родить общих наследников. Ведь и она, и супруг тогда были полностью здоровы.

«Мы с первого дня нашей совместной жизни мечтали о детях, но судьба так распорядилась, что не получилось. Мы пытались сделать это и никогда не думали о том, чтобы предпринять что-то, чтобы не было детей», — разоткровенничалась 55-летняя артистка на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Ирина Безрукова и Андрей Ливанов ФОТО: fedpress.ru

Ирина Владимировна стала настоящим ангелом-хранителем для своего звездного супруга — она заботилась о нем, пока тот пропадал на бесконечных съемках, и делала все, чтобы супруг чувствовал себя счастливым.

В 2015-м брак Безруковых распался. В то же время актриса пережила страшную трагедию — смерть единственного сына Андрея, который появился на свет в ее первом браке с Игорем Ливановым.

«Иногда наш мозг играет с нами непростую штуку. Незадолго до смерти Андрея я сильно заболела. Он буквально ходил за мной по пятам: следил, чтобы я принимала лекарства, хоть немного ела. Потом ко мне пришло осознание того, что, может, наши души что-то знали? Было такое ощущение, что в последнюю неделю своей жизни Андрей хотел научить меня чему-то и отдать мне всю свою любовь...» — призналась она.



