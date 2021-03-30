Невероятно! Таллиннцы купили в зоомагазине две крысы одного пола, и не поверили глазам, когда их стало 33

Каково же было удивление хозяев, когда через некоторое время крыс в клетке стало значительно больше, чем две. Получается, что грызуны не были одного пола, а противоположных.

Молодые и неопытные хозяева домашних питомцев пытались сделать все возможное для того, чтобы заботиться о грызунах, но тут вновь в крысиной семье произошло очередное пополнение, ситуация уже начала выходить из-под контроля. Но в ситуацию вмешался городской соцработник, который и связался с главным специалистом таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, который, в свою очередь, обратился в приют для животных.

Крысы целы и в безопасности, некоторым нужно еще набрать вес. И поскольку новичку практически невозможно определить пол столь маленьких особей, такая ситуация и произошла.

К счастью, хозяева легко отказались от крыс, которые уже получили все необходимые лекарства и более крупным особям вживили чипы размера XS.

Все крысы уже социализированы и дружелюбны, предположительно через неделю их уже смогут раздавать всем желающим. Если вы желаете материально поддержать работу приюта по спасению животных, то нужно пройти по ЭТОЙ ссылке.

Если вы оказались в затруднительном положении и больше не можете ухаживать за своими домашними животными, то не нужно терять контроль над ситуацией. Свяжитесь как можно скорее с работниками приюта и там постараются вам помочь найти выход из сложившейся ситуации.



