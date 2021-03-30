Вт, 30.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Невероятно! Таллиннцы купили в зоомагазине две крысы одного пола, и не поверили глазам, когда их стало 33

Часть из тех самых 33 крыс. ФОТО: Varjupaikade MTÜ

Буквально на днях в Таллиннский приют для животных (Varjupaikade MTÜ) поступили 33 Серые крысы, семь из которых появились на свет около недели назад. Всё началось с покупки двух крыс в зоомагазине, где продавец с уверенностью сказал, что они одного пола. 

Каково же было удивление хозяев, когда через некоторое время крыс в клетке стало значительно больше, чем две. Получается, что грызуны не были одного пола, а противоположных. 

Молодые и неопытные хозяева домашних питомцев пытались сделать все возможное для того, чтобы заботиться о грызунах, но тут вновь в крысиной семье произошло очередное пополнение, ситуация уже начала выходить из-под контроля. Но в ситуацию вмешался городской соцработник, который и связался с главным специалистом таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, который, в свою очередь, обратился в приют для животных. 

Крысы целы и в безопасности, некоторым нужно еще набрать вес. И поскольку новичку практически невозможно определить пол столь маленьких особей, такая ситуация и произошла. 

К счастью, хозяева легко отказались от крыс, которые уже получили все необходимые лекарства и более крупным особям вживили чипы размера XS. 

Все крысы уже социализированы и дружелюбны, предположительно через неделю их уже смогут раздавать всем желающим. Если вы желаете материально поддержать работу приюта по спасению животных, то нужно пройти по ЭТОЙ ссылке. 

Если вы оказались в затруднительном положении и больше не можете ухаживать за своими домашними животными, то не нужно терять контроль над ситуацией. Свяжитесь как можно скорее с работниками приюта и там постараются вам помочь найти выход из сложившейся ситуации. 


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back