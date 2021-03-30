Миллионеру отрезало голову поездом метро в Москве

Инцидент произошел на станции метро «Дмитровская»: 72-летний бизнесмен оказался на рельсах в момент прибытия поезда. Сотрудники станции бросились на помощь мужчине, машинист состава применил экстренное торможение, однако было уже слишком поздно, спасти Багдасарова не удалось.

«Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело скончавшегося 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колесами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было. Тело погибшего мужчины подняли с путей и доставили в судебный морг», – цитирует KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, пытаясь выяснить, что делал миллионер, основатель крупной компании в метро, и при каких обстоятельствах оказался на рельсах, сообщает 5-tv.ru.

Сельскохозяйственная промышленная группа, которой руководил Багдасаров, занимается полным производственным циклом по выпуску средств защиты растений и продукции из цеолита.



