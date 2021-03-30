Брачные аферисты и лохотронщики. Люди каких знаков Зодиака легко идут на аферу?

Рыбы

Назвать людей этого знака отпетыми мошенниками нельзя. Рыбы готовы соблюдать закон, но из-за своей неприспособленности к жизни они нередко ступают на кривую дорожку. К тому же, обаяние и харизма позволяют им очаровать собеседника в считанные минуты, а после этого уже трудно удержаться от того, чтобы не развести доверчивого слушателя. Избежать угрызений совести им помогает искренняя вера собственным словам.

Телец

Представители этого знака очень любят деньги и красивую жизнь. Если обеспечить себя честным путем не получается, они не гнушаются обойти закон, но избегают тяжких преступлений. Зато выпросить у знакомого, а порой и незнакомого человека крупную сумму на осуществление мечты, грандиозного проекта или помощь несуществующему родственнику — для них плевое дело. После этого Телец, скорее всего, исчезнет из вашей жизни навсегда, чтобы избежать неловкости и последствий своего поступка.

Лев

Львы — настоящие аферисты, причем высокого уровня. Они никогда не разменивают свой талант на мелочи. Если уж украсть — так миллион! Люди этого знака легко создают сложную цепочку связей, каналов и людей, которые приведут их к желаемому результату — большому кушу или доходной должности. Угрызений совести при этом они не испытывают и попадаются стражам порядка редко, передает портал 5-tv.ru.

Стрелец

Любовь к жизни на широкую ногу в сочетании с нежеланием работать не оставляют Стрельцам иного выхода, как идти на мошенничество. Среди людей этого знака чаще встречаются те, кто склонен обманывать близких. Для них ничего не стоит выцыганить деньги у родственника, встречаются и такие представители, кто вообще не стесняется жить за чужой счет. Некоторые умудряются обманывать не только ради денег — часто среди Стрельцов встречаются те, кто живет на две семьи.

Козерог

Козероги ради нужной суммы готовы пойти на любую авантюру. При этом они отлично умеют оценивать риски, а потому редко попадаются. Это люди закрытые, коварные, о которых трудно сказать, что они из себя представляют, а потому их связи никому не известны. Козероги играют по-крупному, но могут пойти и на мелкую аферу. Они часто склонны к преступлениям вроде подделки документов или печати фальшивых денег.

Близнецы