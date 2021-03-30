Только раз в году: сколько российские знаменитости тратят на свой день рождения?

Телеведущая Анастасия Ивлеева отпраздновала свое 30-летие с барским размахом. На вечеринке присутствовали порядка 170 именитых гостей, в числе которых Максим Галкин, Филипп Киркоров, Лолита, Кирилл Серебренников, Ксения Собчак, Моргенштерн, Алла Пугачева и Даня Милохин.

Торжество проходило в ресторане «Прага» в Москве. За аренду помещения Ивлеевой пришлось выложить не менее миллиона рублей (чуть больше 11 000 евро). Пространство громадного ресторана было разбито на три зала — казино, где играл струнный оркестр, гостиная, где была дискотека и стрип-шоу, а также зал с баром «Капельница». Всего на угощения гостей и зарплату артистам телеведущая потратила, по оценкам экспертов, не менее восьми миллионов рублей (почти 90 000 евро).

У Ксении Бородиной в этом году не круглая дата, поэтому и торжество было куда скромнее. Правда, свое 38-летие ведущая умудрилась отпраздновать сразу в двух городах. Сначала с ближайшими подругами она на три дня сняла дорогую гостиницу и банный комплекс в Сочи, а после закатила гулянку с цыганами в одном из московских ресторанов. Предполагается, что на празднование дня рождения у Бородиной ушло не менее трех миллионов рублей (почти 34 000 евро).