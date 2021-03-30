Смерть от алкоголя, обвинение в убийстве и пропавшие документы. Поставлена точка в скандале с трагической гибелью исполнительницы хита «Ягода-малина»

Медики считают, что артистка умерла от «полиорганной недостаточности», вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем», и травмы головы. Признаков насилия или врачебной ошибки специалисты не нашли.

Напомним, с диагнозом «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя» Легкоступову, доставила в больницу ее дочь Анэтта Бриль, и врачи стали выводить «легенду» из запоя. Но буквально на следующий день ее состояние ухудшилось, и она впала в кому.

Все это время вместе с певицей был ее новый третий муж — известный яхтсмен Юрий Фирсов, брак с которым был зарегистрирован примерно за месяц до тех трагических событий. Несмотря на усилия врачей, спасти певицу не удалось – из-за травмы головы у нее начался отек мозга. Тогда многие решили, что Валентину мог избить именно супруг, но он все отрицал и сообщил, что жена ударилась головой, поскользнувшись в ванной, будучи изрядно навеселе.

И все бы ничего, но дочь была уверена – виноват во всем Фирсов, она приходила на различные ток-шоу и твердила о необходимости новой судебной экспертизы. Муж покойной долго терпел нападки, а теперь ответил встречным иском. Он обвинил Аннэту Бриль в краже документов на машину, которая досталась ему после раздела наследства Легкоступовой.