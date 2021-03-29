Вуди Аллен ответил на обвинения приемной дочери в домогательствах
Актриса Дилан Фэрроу обнародовала новые доказательства того, что режиссер домогался до нее в детстве, пишет Пятый канал.
Актриса Дилан Фэрроу обнародовала новые доказательства того, что режиссер домогался до нее в детстве, пишет Пятый канал.
Американский режиссер и актер Вуди Аллен в очередной раз отверг обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу. Он дал интервью телеканалу CBS.
Голливудский артист заявил, что считает себя совершенно невиновным.
– сообщил Аллен.
Он отметил, что, хоть претензии в педофилии и были абсурдными, но оказали значимое влияние на его репутацию.
Обвинения в адрес режиссера легли в основу документального сериала «Аллен против Фэрроу», который вышел на телеканале HBO. Актриса Дилан Фэрроу предоставила новые свидетельства того, что домогательства со стороны приемного отца были в действительности. Впервые она заявила об этом в 1992 году. Тогда было проведено расследование, которое полностью оправдало Аллена.
Режиссер воспитывал Дилан вместе с супругой Мией Фэрроу. Та в свою очередь имела приемную наследницу Сун-И, удочеренную в браке с музыкантом Андре Превином. Позже Аллен женился на Сун-И.