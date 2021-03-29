Озабочены размером: мужчины каких знаков зодиака нуждаются в похвале в постели

Предвкушая интим, каждый из мужчин мечтает довести партнершу до высшего наслаждения и получить в ответ благодарные речи. К сожалению, так случается не всегда. Стеснение, психологические травмы, болезни — все это и не только приводит к неудачам в постели. И если кто-то из кавалеров реагирует на «промахи» адекватно, то всегда есть небольшая категория людей, готовых изничтожить себя за малейшие погрешности в «любовном» процессе.

К числу мнительных и нуждающихся в хвалебных одах ухажеров, как выяснилось, относятся представители огненной стихии.

Мужчина-Овен всегда переживает о размере своего «достоинства». Даже если на то нет веских причин. Ему нравится быть любимым, лучшим и самым ласковым партнером. Если женщина от него не в восторге — сразу погрузится в депрессию. Представителя этого знака нельзя обижать. Если что-то не нравится, лучше улыбнуться и молча уйти. В противном случае можно нарваться на грубость и месть.

Мужчина-Лев от природы склонен к быстрому семяизвержению, считают астрологи. По молодости эта особенность не так заметна: страстный кавалер может удовлетворять даму по два, три и даже четыре раза за ночь. Однако с годами пыл ослабевает, и мужчине требуется помощь.

Если в момент соития женщина проявится чуткость, Лев еще очень долго будет благодарен. Однако если назовет его «скорострелом», рискует искалечить суженому жизнь.

Мужчина-Стрелец часто испытывает проблемы с эрекцией. А виной всему — накопленная усталость и стресс. Он слишком близко к сердцу принимает все происходящее, в результате чего сил и энергии на любимую женщину почти не остается. Заботливая спутница может вывести Стрельца из депрессии, рассказав ему о его достоинствах. Хвалить чаще и больше — вот жизненный девиз.

Мужчины огненной стихии имеют и еще одну очень схожую особенность: они терпеть не могут доступных женщин. Чтобы появилось желание, за «добычей» нужно «поохотиться». В противном случае плод любви не будет так сладок и притягателен, пишет Astrorok.ru.



